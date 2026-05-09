Estudiante BUAP gana oro en halterofilia; asegura su lugar en Olimpiada Nacional

Yoselin Guadalupe Bailón García, alumna de la Facultad de Cultura Física de la BUAP, se colgó la medalla de oro en la categoría Sub-23 División de los 53 kilogramos durante el Regional de Halterofilia (levantamiento de pesas) celebrado en el Polideportivo del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. Con este resultado, la joven deportista logró su clasificación automática a la Olimpiada Nacional de CONADE.

En declaraciones posteriores a su victoria, Bailón García explicó el camino recorrido: “Para poder clasificar al nacional de CONADE primero tuve que ir al regional, que fue en Hidalgo, […] al final pudimos pasar con primer lugar y paso automático al nacional de CONADE“.

La pesista reconoció que sus expectativas son altas para las próximas competencias, ya que lleva poco tiempo en la disciplina. “Apenas voy a llevar tres años, pues espero pelearme por quedar en un buen lugar, llegar a podio, porque apenas tuve una competencia, entonces tuve bronce a nivel nacional. Entonces espero que en estas dos competencias que vienen poder igual quedar en podio”, añadió.

La atleta destacó el respaldo recibido por parte de su universidad: “La BUAP me apoya mucho, desde que yo ingresé hay muchos cambios, en las instalaciones hasta en los apoyos que nos dan como deportistas, a través de becas y en los viajes de las competencias”. También reflexionó sobre el esfuerzo que implica combinar sus estudios con el entrenamiento de alto rendimiento. “Sí, sí vale la pena. O sea, me siento muy feliz con el ritmo de vida que llevo. Es muy apurado y me la vivo corriendo, pero vale completamente la pena porque al final del día me siento muy bien con lo que he ganado aquí en el selectivo y por parte de mi uni, pues me dan el chance de poder combinar mi vida académica con la deportiva“, expresó.

Bailón García relató que su ingreso a la carrera de Cultura Física coincidió con su inicio en el levantamiento de pesas, lo que le ha permitido mantener una estrecha relación entre su formación académica y su faceta como deportista.

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