Facultad de Contaduría BUAP fortalece posgrados y certificaciones

La doctora María Antonieta Monserrat Vera Muñoz presentó su Segundo Informe de Labores al frente de la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP, donde destacó la permanencia de la Maestría en Gestión Organizacional en el Sistema Nacional de Posgrado, así como la creación del Doctorado en Gestión Empresarial.

Durante su informe, también resaltó la incorporación de una nueva modalidad de titulación mediante certificación AMIB, además del fortalecimiento académico de la unidad, que actualmente cuenta con 131 docentes.

De esta planta académica, 11 profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), 17 forman parte del padrón institucional de investigadores, 31 cuentan con perfil Prodep y 40 tienen certificación de la ANFECA.

La Facultad de Contaduría Pública atiende una matrícula de 5 mil 749 estudiantes en siete programas educativos, además de contar con siete cuerpos académicos y cinco grupos de investigación.

Durante el acto, la rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció a la comunidad académica por la obtención del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL y destacó el trabajo docente para fortalecer la competitividad profesional de los estudiantes.

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