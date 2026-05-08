EU desclasifica archivos sobre ovnis y posible vida extraterrestre

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), tras una iniciativa de transparencia impulsada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el comunicado, los documentos relacionados con objetos voladores no identificados y posibles formas de vida extraterrestre podrán consultarse mediante una plataforma habilitada por autoridades.

La desclasificación involucra a la NASA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y otras agencias vinculadas con investigaciones aéreas y fenómenos anómalos.

El catálogo está compuesto por 162 archivos que incluyen fotografías, videos y documentos, los cuales serán actualizados progresivamente conforme avance la revisión y liberación de información clasificada.

Te puede interesar: EU revisará consulados de México y analiza posibles cierres: CBS

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que estos archivos permanecieron ocultos bajo clasificación oficial, situación que alimentó especulaciones sobre posibles encuentros con actividad extraterrestre.

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó el trabajo realizado por la agencia espacial estadounidense en materia de exploración científica y búsqueda de conocimiento sobre el universo.

Donald Trump cuestionó a Barack Obama por hablar de extraterrestres

El mandatario republicano adelantó la difusión de estos archivos después de que el expresidente Barack Obama hablara sobre vida extraterrestre durante una entrevista difundida en un popular podcast.

Durante esa conversación, afirmó que no existen instalaciones secretas relacionadas con extraterrestres, aunque declaró que “eran reales”, comentario que provocó críticas del actual mandatario de EU.

Te recomendamos: