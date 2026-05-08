Pepe Chedraui supervisa desazolve en vaso regulador Puente Negro

Como parte de la estrategia integral de prevención de riesgos que impulsa el Gobierno de la Ciudad ante la temporada de precipitaciones pluviales, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de limpieza y desazolve que se ejecutan en el vaso regulador Puente Negro, en la colonia Adolfo López Mateos.

Al respecto, el edil capitalino señaló que se tiene contemplada la atención de 21 puntos prioritarios, los ríos San Francisco y Alseseca, así como los vasos reguladores Revolución Mexicana, Naciones Unidas y El Santuario, a través de acciones de limpieza y desazolve, lo que permitirá prevenir inundaciones, desbordamientos y daños al patrimonio de las familias poblanas.

En su mensaje, la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Cabildo, Ana Mariela Solís Rondero, precisó que estas acciones preventivas son fundamentales para reducir riesgos durante la temporada de lluvias y salvaguardar la integridad de la población.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que los trabajos de desazolve incluyen el retiro de basura, sedimentos y lodo, así como artículos u objetos que obstruyan el cauce natural del agua en ríos, canales, barrancas y vasos reguladores.

En su momento, el coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Omar Rodríguez, comentó que las labores de limpieza son permanentes en los cuatro cuadrantes de la ciudad; sin embargo, previo a la temporada de lluvias, se robustecen con el firme objetivo de reducir cualquier riesgo.

Cabe destacar que, como parte de esta estrategia integral de prevención de riesgos, se ejecutarán acciones de levantamiento topográfico, labores de limpieza y deshierbe, extracción de basura, traspaleo mecánico, entre otras.

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