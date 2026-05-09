UDLAP y ASEAN México estrechan cooperación académica y cultural

La Universidad de las Américas Puebla recibió la visita del comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en México (ASEAN México), integrada por embajadores, consejeros y secretarios de Filipinas, Indonesia, Malasia, Vietnam y Tailandia, quienes entregaron una donación de libros y revistas sobre contextos históricos, económicos y políticos de aquella zona del mundo e hicieron un recorrido por el campus de la institución educativa para conocer por qué la UDLAP está considerada la mejor universidad privada de México.

“La Universidad de las Américas Puebla siempre está pensando en una internacionalización y busca oportunidades de crecimiento para nuestros estudiantes, por eso hoy tenemos la oportunidad de platicar con representantes de estos importantes países y así estrechar relaciones, vincularnos con sus instituciones, buscar oportunidades de prácticas en la profesión, intercambios académicos y de esa manera fortalecer la multidiversidad cultural que tiene el campus”, expresó Diego Lastiri Soria, director de Asuntos Internacionales de la UDLAP.

El comité de la ASEAN México que visitó a la UDLAP estuvo integrado por su presidente, el Embajador de Filipinas Arvin Reyes de León; el Embajador de Indonesia en México, Belice, El Salvador y Guatemala, Toferry Primanda Soetikno; el Embajador de Tailandia en México, Rooge Thammongkol; el Cónsul de Filipinas, Ralf G. Roldan; el Ministro Consejero de Asuntos Políticos de Indonesia, Bantan Nugroho; el Consejero de Tailandia, Natthakit Singto; el Primer Secretario de Vietnam, Thi Tam Vu; el Consejero de la Embajada de Malasia, Jesse Quiban; y el Oficial Comercial de Malasia, Muzaffar Shah; quienes hicieron la donación de libros y revistas a la Universidad de las Américas Puebla, con la intención de tener un apartado en la Biblioteca UDLAP de ejemplares del Sudeste Asiático. “La donación que recibimos tiene mucho valor para nosotros porque de esta manera nuestros estudiantes se mantienen en contacto con culturas y con literatura extranjeras que les dará acceso a más oportunidades de crecimiento”, señaló el director de Asuntos Internacionales de la UDLAP.

Con este tipo de encuentros, la Universidad de las Américas Puebla continúa consolidándose como una institución abierta al diálogo internacional, fortalece sus redes de cooperación en beneficio de la formación de sus estudiantes y el desarrollo académico de la región, además de generar alianzas estratégicas de alcance global, promoviendo así el intercambio de conocimiento y el acercamiento entre culturas a través de iniciativas académicas y diplomáticas.

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