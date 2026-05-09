Todo listo para la pelea con causa entre JC Chávez y “Travieso” Arce

Este sábado 9 de mayo, el Gimnasio Miguel Hidalgo albergará una pelea histórica entre el máximo exponente del boxeo mexicano, Julio César Chávez, contra el cinco veces campeón del mundo en diferentes divisiones, Jorge “Travieso” Arce.

Previo a la gran batalla, se realizó la ceremonia de pesaje en las instalaciones de la Secretaría de Deporte y Juventud, donde ambos peleadores superaron la báscula. El ícono del boxeo en México, Julio César Chávez, dio un peso de 67.500 kilogramos; mientras que el nacido en Los Mochis, Sinaloa, “Travieso” Arce, pesó 68.500 kilogramos.

En su intervención, la secretaria de Deporte y Juventud del estado, Gaby “La Bonita” Sánchez, invitó a todas y todos los poblanos a disfrutar de esta pelea con causa para la construcción del Centro de Prevención y Atención contra las Adicciones, además de resaltar la gran cartelera que ofrecerá la función. Precisó que para las y los fanáticos del boxeo y público en general podrán adquirir sus boletos en la página oficial de Boletomóvil.

Bajo la encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por recuperar el tejido social, el gobernador Alejandro Armenta Mier promueve eventos deportivos que dejan un impacto importante en la sociedad.

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