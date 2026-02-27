PODECOBI recibe inversión de 420 mdp por migrantes poblanos

Con una inversión de 420 millones de pesos, migrantes poblanos invertirán en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), ubicado en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, informó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, iniciativa que impulsa el desarrollo económico y fortalece el vínculo con la comunidad migrante.

Al destacar la importancia del capital de las y los poblanos en el exterior, el titular del Ejecutivo señaló que los empresarios Francisco Lira y Félix Sánchez instalarán una planta enlatadora de alimentos en territorio poblano. Proyecto que permitirá otorgar valor agregado a los perecederos y que los productos Puebla Cinco de Mayo sean exportados.

El gobernador convocó a las y los migrantes poblanos a mantener la confianza en invertir en Puebla, como ya ocurrió con la instalación de la fábrica de paneles solares, cuyos equipos abastecen actualmente diversas escuelas de la entidad.

Por su parte, el director del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), David Espinoza Rodríguez, detalló que la dependencia sostiene diversas mesas de trabajo con empresarios que están interesados en invertir su capital en la entidad, a fin de atraer nuevos proyectos e impulsar el desarrollo económico.

