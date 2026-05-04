Laura Artemisa encabeza Sábado Cultural en San Felipe Hueyotlipan

“Somos una misma Puebla, por eso debemos sumar acciones, sociedad y gobierno, en beneficio de las familias; además, tenemos un gran gobernante en Alejandro Armenta, que no descansa un solo día, para que programas como Obra Comunitaria, que ha traído muchos beneficios a ustedes, sean una realidad”, enfatizó Laura Artemisa García Chávez al calificar a la capital como “un extraordinario municipio con una riqueza multiétnica y pluricultural que debemos promover desde las juntas auxiliares”.

Esto al encabezar el Sábado Cultural en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, donde, además de servicios médicos gratuitos y entretenimiento, también se celebró el Día de la Niñez. Ante los y las vecinas, Laura Artemisa García mencionó que en esta ocasión el municipio invitado fue Cuautlancingo y se trasladó el Jueves Cultural al fin de semana para poder festejar a las niñas y niños. Durante el evento, la secretaria de Bienestar reiteró el llamado a trabajar de la mano sociedad y gobierno para alcanzar esa justicia social que merecen quienes habitan Puebla.

“Los gobiernos de la transformación, como el de nuestro estado, como el de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, responden con hechos a esa falta de justicia social que hubo por muchos años; por eso el gobernador Alejandro Armenta ha destinado mil 500 millones de pesos este año para Obra Comunitaria, por eso recorre Puebla permanentemente, por eso el humanismo es la ruta, porque el centro de cada acción es el bienestar de la gente”.

Laura Artemisa García enfatizó a las mujeres presentes que en muchas ocasiones “tenemos la responsabilidad de hacer un doble papel, trabajamos, pero también maternamos, sin que signifique renunciar a nuestros sueños personales; por eso debemos tener presente que hoy es tiempo de mujeres, que nosotras administramos bien, maternamos bien, pero también gobernamos bien como la presidenta Claudia Sheinbaum y sabemos tomar decisiones”.

Durante el Sábado Cultural se instalaron módulos de atención de la Secretaría de Bienestar, donde se brindó información sobre programas como Obra Comunitaria, Coinversión Social, Becas de Conectividad, así como acciones en materia de espacios de calidad de la vivienda y servicios básicos.

Además, quienes asistieron disfrutaron del grupo de ballet folklórico Sicar, adquirieron productos como café, vinos naturales, artesanías, mermeladas, entre otros artículos, lo que permitió impulsar el consumo local y dar visibilidad al trabajo artesanal. También se celebró a las niñas y niños con inflables, pinta caritas, dulces, entre otras actividades.

Asimismo, se ofrecieron servicios gratuitos: consulta médica y dental, pláticas sobre estilo de vida, salud reproductiva con estudios de papanicolaou, VPH, exploración de mama, VIH, detección de enfermedades crónico-degenerativas, glucosa, colesterol, triglicéridos, antígeno prostático, entre otros, así como vacunas y consulta de optometría.

Tras entregar agradecimientos a las y los participantes del Sábado Cultural, el presidente auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, Baraquiel Calva Limón, agradeció que la secretaria de Bienestar esté atenta a las necesidades de esta junta auxiliar para acercar servicios que tanta falta les hacen.

Por su parte, el presidente de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, resaltó la importancia de su municipio al contar con el 17 por ciento de la inversión extranjera directa de Puebla; además, se enorgulleció de tener su propia riqueza gastronómica, artística y cultural.

Estas acciones se desarrollan para impulsar la cultura, apoyar a las comunidades y fortalecer el desarrollo local, en sintonía con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta, que promueven el bienestar y el fortalecimiento de nuestras raíces.

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