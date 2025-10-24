Sheinbaum y Armenta entregan apoyos a afectados por lluvias en La Ceiba

En un acto de solidaridad y compromiso con las familias afectadas por las lluvias del 9 y 10 de octubre en la Sierra Norte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó en la comunidad de La Ceiba, Xicotepec, la entrega del primer apoyo económico de 20 mil pesos.

Durante su visita, la titular del Ejecutivo federal supervisó los avances en la reconstrucción de la zona y el cumplimiento del compromiso con las y los poblanos que registraron pérdidas con las lluvias extraordinarias de hace unos días. Con ello, reafirmó el compromiso de su gobierno de otorgar una atención cercana e inmediata. “No están solos, el Gobierno de México y el Gobierno de Puebla están con ustedes”, enfatizó la presidenta.

Reafirmó su reconocimiento al trabajo de los elementos de las Fuerzas Armadas y del mandatario estatal, Alejandro Armenta, quienes se mantienen pendientes de atender la contingencia. “Gracias al gobernador que ha estado al 100, la verdad”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que dicho respaldo, entregado a hogares previamente censados por las y los servidores de la nación, se complementa con vales de despensa y de enseres, como parte del esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, con el fin de contribuir a la recuperación integral de las viviendas dañadas. Detalló que posterior al primer apoyo, se realizará el de enseres y finalmente, de acuerdo con el daño en la vivienda, se brindará otro recurso para rehabilitar las casas, que va de 25 a 75 mil pesos.

🤲 La solidaridad también se abraza en persona



La presidenta @Claudiashein llegó a La Ceiba, comunidad de Xicotepec, para entregar los primeros apoyos a las familias afectadas por las lluvias en la Sierra Norte. A su lado, el gobernador @armentapuebla_ refrendó el compromiso de… pic.twitter.com/BsnSbBNMd3 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 24, 2025

En su oportunidad, el gobernador Alejandro Armenta, expresó su reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su respaldo solidario hacia las familias poblanas afectadas por las recientes lluvias. Destacó su liderazgo con sentido humano y su compromiso con las causas sociales, al atender de manera directa y oportuna a quienes más lo necesitan.

“Le agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum“, señaló la señora Irene Rosales, habitante de La Ceiba, en Xicotepec de Juárez, al compartir que, con los 20 mil pesos otorgados, podrá adquirir algunos de los artículos que perdió durante la contingencia. Reconoció la importancia de que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y valoró la sensibilidad del Gobierno de México ante esta situación.

Por su parte, Gaudencio Víctor Vite, habitante de Xicotepec, reconoció la pronta respuesta del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta ante la emergencia provocada por las lluvias. Agradeció el compromiso y cercanía con las comunidades afectadas, compartió que, tras el desbordamiento, perdió muchos de sus bienes, por lo que el apoyo recibido representa una esperanza para recuperar lo perdido.

En tanto, Silvia Cortés, originaria del municipio de Tlacuilotepec, narró que la casa donde vivía con su hija, mamá y un tío se vino abajo totalmente, y que afortunadamente lograron salvar la vida. Reconoció y agradeció el apoyo de la presidenta y del gobernador: “Me parece bien que la doctora Claudia Sheinbaum se acuerde de las personas afectadas”, enfatizó.

Con estas acciones, el Gobierno federal y estatal trabajan en las zonas afectadas para dar apoyo y atención, restablecer servicios y continuar con las labores de búsqueda de personas.

