Cuautlancingo concientiza a estudiantes contra maltrato animal

El Centro de Bienestar Animal de Cuautlancingo impartió la plática, “Bienestar Animal: Responsabilidad y Respeto hacia los Seres Vivos”, en la Escuela Secundaria “Quetzalcóatl” de la junta auxiliar de Sanctorum.

Dirigida a 150 alumnos de la institución, se les sensibilizó sobre la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía, las sanciones administrativas aplicables por maltrato o abandono y la conciencia sobre los derechos universales de los animales.

Asimismo, se realizó vacunación antirrábica gratuita para caninos y felinos de los familiares de los alumnos.

Cabe destacar que el CBA ha impartido diez pláticas en escuelas y en total en otros espacios 51, incluyendo charlas vecinales enfocadas en caninos comunitarios.

El personal de la dependencia también participó en una Jornada de Servicios de Salud organizada en la Reserva Territorial Quetzalcóatl, brindando vacunación antirrábica.

El Centro de Bienestar Animal refrenda su compromiso con el bienestar y la protección de los animales en Cuautlancingo.

Te recomendamos: