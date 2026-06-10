¿Cómo cuidar a tu perro durante la temporada de lluvias?

A los perros también les afectan los cambios de clima y temporada de lluvias en su salud. Por eso es importante estar al pendiente de nuestra mascota de compañía y protegerlos durante los climas húmedos. Te damos unas recomendaciones para cuidar a tu perro durante las lluvias.

Todas las razas tienen una piel única y pueden reaccionar de manera diferente; es importante observar su piel detenidamente, conocer su sensibilidad y consultar a un veterinario para saber si su mascota puede sufrir algún problema dermatológico. También es importante usar productos para el cuidado de su piel; busca champús y acondicionadores para que su pelaje se mantenga sano y brillante.

Asimismo, evita los paseos durante la lluvia y exponerlo a charcos de agua, ya que estos pueden contener bacterias, causar infecciones y enfermedades; si tu perro tiene alguna herida, revísala y cúrala con productos adecuados para evitar infecciones; si notas complicaciones, acude al veterinario.

Te puede interesar: Animales del Zoológico de Guadalajara predicen juegos del Mundial

La alimentación es importante para su salud; es esencial que su alimento contenga vitaminas como complejo B y ácidos grasos omega 3; esto sirve para que su piel y pelaje estén sanos. Presta atención si tu perro presenta rascado excesivo, morder o lamer patas, cambios en el tono de la piel, erupciones cutáneas y caída excesiva del pelo; esto podría ser signo de humedad en su piel.

Si tu mascota duerme en el patio, dale un lugar seguro y seco donde su cama o cobijas no estén expuestas al agua y la humedad para prevenir problemas de salud relacionados con el frío y la humedad; no dejes que tu perro permanezca mojado durante mucho tiempo, sécalo y mantenlo en un lugar cálido.

No dejes que consuma agua de los charcos; puede estar ingiriendo bacterias y puede afectar sus riñones. Procura desparasitarlo cada dos meses y prevenir futuras complicaciones. Los truenos y relámpagos generan una situación de estrés para la mayoría de las mascotas; su reacción los hace ponerse inquietos, ansiosos y, si se quedan solos en casa, pueden terminar rompiendo o mordiendo cosas porque es su manera de liberar el estrés.

Editor: Diego González

Te recomendamos: