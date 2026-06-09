Conflicto entre Hueyapan y Atempan desata protesta en Congreso

Un viejo conflicto de límites territoriales entre los municipios de Hueyapan y Atempan por la posesión de la comunidad de Maloapan detonó este martes una protesta en el Congreso de Puebla.

Habitantes de la región mantuvieron cerrada la Calzada Ignacio Zaragoza por más de dos horas para exigir la atención del Poder Legislativo.

La movilización se desató luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera un fallo que devuelve la responsabilidad jurídica de los límites al Congreso local.

La disputa por Maloapan mantiene enfrentadas a ambas demarcaciones debido al control administrativo que representa, impactando en la recaudación de impuestos, cobro de predial, dotación de servicios públicos, ejecución de obra pública y la designación de recursos federales.

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#Municipio 🗣️ Pobladores de Hueyapan mantienen bloqueada la Calzada Ignacio Zaragoza frente al Congreso de Puebla.



Exigen que el Poder Legislativo defina sus límites territoriales con el municipio de Atempan, pues se disputan la comunidad de Maloapan.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/rIkl9cIFXD — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 9, 2026

El máximo tribunal del país invalidó una resolución emitida en 2020 por el Instituto Registral y Catastral del Estado, dependencia que en su momento había dictaminado que la comunidad pertenecía a Hueyapan.

Tras el análisis del caso, los ministros de la Corte determinaron que dicha instancia carece de facultades constitucionales para modificar o delimitar las fronteras de los municipios, por lo que la resolución final depende de las diputadas y diputados.

Ante la resolución, pobladores de Hueyapan arribaron a la capital del estado para presionar por un dictamen que los favorezca para quedarse con Maloapan.

Posteriormente, una comitiva de los inconformes fue recibida por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez.

El líder de la bancada de Morena aseguró tener apertura para estudiar los antecedentes del caso y resolver el conflicto limítrofe por la vía del diálogo.

⚠️ Se recomienda utilizar vías alternas y atender las indicaciones de la autoridad vial. #LaPolicíaDeLaCiudad realiza labores de gestión de movilidad. pic.twitter.com/HRzFW8FmCx — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 9, 2026

Editor: Renato León

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