Matemático alemán predice al campeón del Mundial 2026

Joachim Klement es un asesor de inversiones alemán que diseñó un sistema matemático cuantitativo para predecir al campeón del mundo antes de que ruede el balón.

Conocido por ser un firme escéptico de los métodos que pretenden adivinar el futuro, decidió desarrollar su propio modelo en 2014 para el Mundial de Brasil, con el único afán de demostrar la incapacidad de estos sistemas. Sin embargo, según sus propias palabras, quedó “horrorizado” al acertar el triunfo de Alemania.

Para Rusia 2018 decidió volver a poner a prueba su fórmula y acertó por segunda vez con el campeonato de Francia, y en Qatar 2022 atinó por tercera ocasión consecutiva al predecir el éxito de Argentina. De este modo, su modelo se consolidó como uno de los más efectivos del planeta, a pesar de que el propio Klement se lo toma con humor.

En una entrevista, el estratega declaró: “Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta dinero con base en mi pronóstico sobre quién será el próximo campeón del mundo, se trata de alguien que no tiene remedio.

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ACERTÓ LOS CAMPEONES DEL MUNDO DE 2014, 2018, 2022…🌟



¡Y AHORA EL MATEMÁTICO JOACHIM KLEMENT APUESTA POR PAÍSES BAJOS EN EL MUNDIAL DE 2026! 🇳🇱



¿Acertará por cuarta edición consecutiva?😳 pic.twitter.com/6w6UAXCW0R — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 4, 2026

Dicho modelo estadístico consiste en conjugar diversas variables matemáticas y sociales, tales como el PIB per cápita de cada país (ya que, de acuerdo con su teoría, influye directamente en la calidad de la infraestructura deportiva), el tamaño de la población, el arraigo cultural del fútbol en la sociedad y la posición actual en el ranking de la FIFA.

Tras procesar los datos de todas las selecciones de cara a la justa de 2026, el cálculo matemático determinó que el ganador será Países Bajos.

Además, el autor aseguró que para esta edición añadió algunas variables específicas con el fin de que, “de una vez por todas”, la predicción resulte errada y se rompa su racha. Respecto a cómo se moverá el torneo, pronosticó un absoluto dominio europeo, proyectando una gran final entre Portugal y Países Bajos, luego de que Inglaterra y España caigan eliminadas en semifinales.

Asimismo, anticipó unos muy esperados cuartos de final entre Portugal y Argentina, instancia en la que la “Albiceleste” terminaría siendo eliminada.

Editor: José Francisco Escobar

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