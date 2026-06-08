Belinda se integra al elenco de doblaje de Toy Story 5

La cantante y actriz mexicana Belinda se suma al universo de Toy Story 5 al confirmar su participación en el doblaje latinoamericano de la cinta, donde dará vida a “Lilypad“, uno de los nuevos personajes de la historia. La noticia fue anunciada este lunes a través de un video grabado de los estudios Pixar en San Francisco.

Durante el mensaje compartido en redes sociales, la intérprete expresó su emoción por formar parte de una de las franquicias animadas más exitosas del cine. Belinda reveló que prestará su voz a Lilypad, una tableta tecnológica que tendrá un papel clave en la trama y que pondrá a prueba a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes.

De acuerdo con la información difundida por Disney y Pixar, la nueva película abordará el impacto de la tecnología en la infancia. En esta ocasión, los juguetes deberán enfrentarse a la influencia de Lilypad, quien llega con una visión diferente sobre la forma en que Bonnie para jugar y divertirse.

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¡Sí, está pasando! ‼️🤩 Belinda se suma a #ToyStory5 como la voz de Lilypad. No te lo pierdas, 17 de junio, solo en cines.



📸: @alexcordovaphoto pic.twitter.com/M5uKLHXcvV — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) June 8, 2026

La participación de Belinda representa un nuevo paso a su trayectoria dentro del doblaje, después de haber colaborado en diversas producciones animadas.

La artista señaló que formar parte de una película de Pixar era uno de sus sueños profesionales y que tuvo que realizar un proceso de audición antes de obtener el papel.

Toy Story 5 llegará a los cines de México durante junio de 2026 y marcará el regreso de personajes emblemáticos como Woody, Buzz, Jessie, ahora es una aventura que mezcla la nostalgia de la saga con lo desafíos de la era digital.

Editor: Arturo Medina

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