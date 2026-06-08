EU impone nuevas restricciones a más de 100 funcionarios de Nicaragua

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones migratorias contra más de 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua y sus familiares, como parte de una campaña para castigar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos.

Señaló a través de un comunicado las nuevas sanciones que impondría el gobierno después de la muerte del activista encarcelado Brooklyn Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario. Rivera murió a los 73 años en un hospital de Managua después de pasar tres años en la cárcel, donde tuvo problemas de salud irremediables.

Las nuevas sanciones se suman a las ya impuestas por Washington, que ha prohibido la entrada a más de 2 mil 350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares. Las identidades de los más recientes no fueron reveladas.

Te puede interesar: Irán reclama 24 mil mdd para retomar el diálogo con EU

The Murillo-Ortega dictatorship is an enemy of humanity. The Trump Administration will not ignore their crimes and brutality, including the dictatorship’s singular role in the death of political opposition leader Brooklyn Rivera. Today, @StateDept took steps to impose visa… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 8, 2026

“Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera”, fueron las palabras del secretario estadounidense.

Rivera era un reconocido líder indígena que luchaba por los derechos de su comunidad, fue encarcelado en septiembre de 2023, tras las protestas masivas de 2018, las cuales el gobierno reprimió violentamente.

El gobierno nicaragüense sostuvo que Rivera murió por una infección bacteriana tras el deterioro de su salud por un caso de COVID-19.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

Te recomendamos: