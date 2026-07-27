Plantean permisos con sueldo para acompañamiento escolar en Puebla

Con el objetivo de fortalecer la participación de las familias en la educación de niñas, niños y adolescentes, el diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa para otorgar a las personas trabajadoras al servicio del Estado un permiso laboral de hasta cuatro horas, con goce de sueldo, para atender asuntos escolares de sus hijas e hijos menores de 18 años.

La iniciativa establece que el permiso podrá solicitarse una vez por cada bimestre del ciclo escolar y será de carácter personal, no acumulable y no transferible. Además, podrá utilizarse para asistir a reuniones con docentes o directivos, entrega de evaluaciones, seguimiento académico o conductual, orientación escolar, realización de trámites o para atender llamados extraordinarios emitidos por el plantel educativo.

Asimismo, contempla que, cuando sea posible, la persona trabajadora deberá informar con al menos un día hábil de anticipación la solicitud del permiso; en caso de una situación urgente, deberá notificarlo tan pronto tenga conocimiento. La asistencia deberá comprobarse mediante citatorio, constancia o documento expedido por la institución educativa, el cual podrá presentarse dentro de los tres días hábiles posteriores.

El legislador señaló que, actualmente, las reuniones escolares, la entrega de evaluaciones, los trámites administrativos o los llamados urgentes de las instituciones educativas suelen coincidir con la jornada laboral, situación que obliga a muchas madres y padres a elegir entre cumplir con su trabajo o acompañar el desarrollo académico de sus hijas e hijos.

Explicó que la propuesta, mediante la cual se adiciona el artículo 29 bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, busca brindar certeza jurídica a las y los servidores públicos, evitando descuentos salariales, faltas injustificadas o sanciones derivadas de la atención de responsabilidades familiares legítimas.

José Luis Figueroa destacó que el tiempo autorizado será considerado como efectivamente laborado, por lo que no generará descuentos, reposición de horas, disminución de prestaciones, afectación de la antigüedad ni otro tipo de sanciones laborales.

El diputado subrayó que esta propuesta coloca en el centro el interés superior de la niñez al facilitar el acompañamiento de madres y padres en el proceso educativo, al tiempo que promueve la corresponsabilidad familiar, reconociendo que el seguimiento escolar no debe recaer únicamente en las mujeres.

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