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Floricel González busca fortalecer la continuidad escolar

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Foto: Congreso de Puebla.

Con el propósito de evitar el rezago, el abandono y la exclusión escolar de estudiantes que, por circunstancias específicas de carácter físico o mental, deban interrumpir temporalmente sus estudios, la diputada Floricel González Méndez presentó una iniciativa para adicionar la fracción IV Bis al artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

La propuesta establece que las autoridades educativas deberán adoptar medidas para favorecer la continuidad de los estudios de las y los educandos de educación básica y media superior, mediante los apoyos y las opciones educativas correspondientes cuando exista una interrupción temporal derivada de condiciones físicas o mentales.

La iniciativa de la legisladora indica que esta reforma atiende una omisión en el marco jurídico vigente y busca garantizar que ninguna condición temporal se convierta en un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la educación.

Floricel González, a través de su propuesta, expone que la reforma fortalece el derecho a la educación con un enfoque de equidad, inclusión e interés superior de la niñez y las juventudes, al establecer mecanismos que permitan dar continuidad a la formación académica y evitar que situaciones temporales deriven en rezago, abandono o exclusión escolar.

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