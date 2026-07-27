22.4 C
Puebla City
lunes, julio 27, 2026
Inicio Portada

Familiares de reclusos se manifiestan en Penal de San Miguel

Por:
Amaury Jiménez
-
0
Los inconformes denuncian amenazas y extorsiones dentro del centro penitenciario. / Foto: Es Imagen.

Alrededor de las 11:30 horas, familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) se manifestaron afuera del Centro Penitenciario de San Miguel, exigiendo a las autoridades el traslado de internos, a quienes responsabilizan de intentar tomar el control del penal.

El grupo de manifestantes solicitó la intervención de las autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad al interior del reclusorio y evitar nuevos hechos de violencia. Señalaron que un grupo de internos ha tomado el control del penal y ha amenazado, golpeado e incluso extorsionado a los familiares, quienes manifestaron no querer someterse a los abusos denunciados.

La protesta generó afectaciones a la circulación en las vialidades cercanas al penal; el Camino al Batán permaneció cerrado. Se recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas y conducir con precaución mientras continuaban las movilizaciones.

Tal vez te interese: SEP clausurará Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla

Los quejosos exigieron la presencia de personal de Gobernación para dialogar y llegar a un acuerdo que garantice la integridad de los reclusos. Se desconocía la hora en que se retirarían.

Se pidió a los conductores buscar vías alternas, ya que los manifestantes amenazaron con cerrar Periférico Ecológico a la altura de San Miguel.

Después de un diálogo con personal de Gobernación, los manifestantes se retiraron alrededor de las 13:00 horas. La circulación vehicular en ambos sentidos quedó restablecida.

Te recomendamos:

Familia de Misael Romero pide pistas para encontrarlo

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

En Coyomeapan “ya hay tranquilidad” tras años de conflicto: Javier Aquino

Alejandra Olivera -

Bomberos sofocan incendio en colonia Benito Juárez

Redaccion Oronoticias -