Familiares de reclusos se manifiestan en Penal de San Miguel

Alrededor de las 11:30 horas, familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) se manifestaron afuera del Centro Penitenciario de San Miguel, exigiendo a las autoridades el traslado de internos, a quienes responsabilizan de intentar tomar el control del penal.

El grupo de manifestantes solicitó la intervención de las autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad al interior del reclusorio y evitar nuevos hechos de violencia. Señalaron que un grupo de internos ha tomado el control del penal y ha amenazado, golpeado e incluso extorsionado a los familiares, quienes manifestaron no querer someterse a los abusos denunciados.

La protesta generó afectaciones a la circulación en las vialidades cercanas al penal; el Camino al Batán permaneció cerrado. Se recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas y conducir con precaución mientras continuaban las movilizaciones.

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#Puebla 🚨 Desde las 11:30 am familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon el Camino al Batán, con dirección al Periférico Ecológico, para exigir el traslado de reclusos que, presuntamente, extorsionaron a otros internos.



La protesta provocó afectaciones a la… pic.twitter.com/Pqd23DQdGd — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 27, 2026

Los quejosos exigieron la presencia de personal de Gobernación para dialogar y llegar a un acuerdo que garantice la integridad de los reclusos. Se desconocía la hora en que se retirarían.

Se pidió a los conductores buscar vías alternas, ya que los manifestantes amenazaron con cerrar Periférico Ecológico a la altura de San Miguel.

Después de un diálogo con personal de Gobernación, los manifestantes se retiraron alrededor de las 13:00 horas. La circulación vehicular en ambos sentidos quedó restablecida.

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