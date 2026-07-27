Morena Puebla respalda a Uriel Figueroa como nuevo delegado

La dirigencia estatal de Morena respaldó el nombramiento de Uriel Figueroa Blázquez como nuevo delegado del partido en la Cuarta Circunscripción, designación efectuada por la presidenta nacional, Ariadna Montiel, de cara al proceso electoral de 2027.

La responsabilidad otorgada a Figueroa Blázquez abarcará los trabajos de articulación política y territorial en las entidades de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Guerrero y Morelos.

En conferencia de prensa este lunes, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, celebró la incorporación del nuevo delegado, destacando su trayectoria dentro del movimiento.

“Es una hermosa noticia porque es un gran amigo que siempre ha trabajado al 100% en territorio y en base a toda la ideología que traemos en nuestro movimiento”, expresó Romero Garci-Crespo.

La dirigente subrayó que la llegada de Figueroa Blázquez fortalecerá las estructuras locales para “cerrar filas” e iniciar un periodo de intensa labor organizativa.

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Afirmó que la nueva etapa buscará integrar a todos los liderazgos de la región para consolidar la presencia del partido en las entidades de la circunscripción.

Las tareas del nuevo delegado se enfocarán en la consolidación de comités de base, la vinculación comunitaria y la preparación de la estructura interna con miras a las próximas elecciones intermedias.

Uriel Figueroa forma parte del grupo político del delegado federal de los Programas para el Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala Dártigues, de quien fue secretario particular.

Su nombramiento se oficializó durante la visita que tuvo la presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes, a la capital poblana el pasado 23 de julio.

Editor: César A. García

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