Armenta revela investigaciones por obstaculizar Polo de Economía Circular

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que la Fiscalía de Puebla ya inició carpetas de investigación contra quienes han obstaculizado el desarrollo del Polo de Economía Circular en San José Chiapa, al asegurar que un reducido grupo de personas no puede frenar un proyecto de interés público.

En conferencia de prensa, el mandatario defendió la construcción de la planta de reciclaje, pues destacó que representa una solución al problema de las miles de toneladas de residuos orgánicos que se generan diariamente en Puebla.

Sin embargo, mencionó que hay un grupo minoritario que se opone al Polo de Economía Circular, que es el mismo que impidió anteriormente la construcción de una planta de tratamiento en Huejotzingo, lo que, dijo, ha retrasado soluciones ambientales para la entidad.

#Puebla 📂 Hay carpetas de investigación por "obstrucción" al desarrollo del Polo de Economía Circular, señaló el gobernador Alejandro Armenta Mier al destacar que en su administración hay conciliación, pero también autoridad.



Sostuvo que no se frenará el proyecto, pues es… pic.twitter.com/EIdmvOYDl2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 27, 2026

Alejandro Armenta aseguró que su administración privilegiará el diálogo y actuará conforme a los protocolos de derechos humanos, aunque advirtió que las manifestaciones no impedirán la ejecución de proyectos para resolver el problema del manejo de residuos en Puebla.

“Estamos buscando soluciones de fondo y no nos vamos a detener. Hay autoridad, somos conciliadores, dialogamos y somos respetuosos, pero no nos falta autoridad para actuar”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que hay carpetas de investigación por los actos de obstrucción al proyecto y aclaró que no buscan afectar a nadie, sino garantizar que obras estratégicas para la población puedan desarrollarse.

4 municipios depositan basura en Veracruz

Lo anterior, al referir que municipios como Atempan, Hueytamalco, Ayotoxco y Xiutetelco le han solicitado proyectos similares para atender el manejo de la basura, ya que actualmente trasladan sus residuos hasta Veracruz para su disposición final.

Sin embargo, dijo que solicitó a los ayuntamientos que antes de concretarlos socialicen su instalación con las comunidades para evitar conflictos similares al que se presenta en San José Chiapa.

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