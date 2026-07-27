Omar Muñoz entrega 845 calentadores solares a familias

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó 845 calentadores solares más como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio.

Con una inversión propia de más de 4.1 millones de pesos, el programa beneficia de manera directa a 845 hogares. Los calentadores solares permitirán reducir el gasto en gas LP, disminuir el consumo de energía y brindar mayor comodidad a las familias, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.

El alcalde informó que, con esta entrega, su administración suma mil 331 calentadores solares, de los cuales 486 fueron adquiridos con recursos FAISMUN, que ya se entregaron el año pasado, y este año 845 con recursos propios.

“Cuando recorríamos las calles durante la campaña, la principal petición de la gente era que no nos olvidáramos del pueblo. Hoy les decimos con hechos que seguimos cumpliendo nuestra palabra y manteniendo un gobierno cercano a las familias, escuchando y atendiendo sus necesidades”, expresó.

Asimismo, reiteró que los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios, lo que fortalece la transparencia y la cercanía del gobierno con la ciudadanía.

El edil destacó que, mediante el programa “Día del Pueblo”, su administración mantiene un contacto permanente con las y los habitantes para atender sus solicitudes y convertirlas en acciones que mejoren su calidad de vida.

Finalmente, señaló que el Gobierno Municipal impulsa obras estratégicas como la rehabilitación del primer cuadro de la cabecera, el proyecto de cableado subterráneo, la recuperación de espacios públicos y la construcción del Centro Deportivo Cuautlancingo, acciones que fortalecerán el desarrollo económico, el turismo y la convivencia familiar.

“Queremos que Cuautlancingo ocupe el lugar que le corresponde dentro de la zona conurbada. Trabajamos con recursos propios y en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno para transformar nuestro municipio y generar bienestar para todas y todos”, concluyó.

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