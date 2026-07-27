Armenta destaca impacto del Programa de Obra Comunitaria

El Programa de Obra Comunitaria traduce la esencia del plan de trabajo y recoge la filosofía de la Cuarta Transformación, “con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, expresó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al destacar que este modelo fortalece la participación ciudadana y coloca a las mujeres como eje de la transformación social en sintonía con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Decir que es tiempo de mujeres no puede ser un discurso, tiene que ser una realidad”, enfatizó al recordar que las tesoreras de los comités administraron mil 48 millones de pesos, este año ejercen mil 500 millones y el próximo serán 2 mil millones de pesos. Subrayó que se trata de un programa innovador, ya que nunca antes se había dado tanta fuerza a la organización comunitaria.

El titular del Ejecutivo explicó que el Programa de Obra Comunitaria cuenta con diversas vertientes, entre ellas cultura, arte y deporte. Informó que concluyó la revisión de 19 de los 21 museos de Puebla, los cuales recibirán mantenimiento preventivo este año mediante dicho programa, mientras que el próximo año se destinarán inversiones mayores para los inmuebles que así lo requieran. Asimismo, Parques y Convenciones mejorará parques y espacios públicos. Como parte de estas acciones, destacó la rehabilitación del Ecoparque Metropolitano, donde se atenderá el socavón que se formó en la pista de trote, además de la instalación de alumbrado público y videocámaras de vigilancia conectadas al C5 para fortalecer la seguridad de las familias.

El gobernador reiteró que el deporte es una política de Estado; por ello, los 217 municipios rehabilitan espacios deportivos para impulsar el talento de las y los poblanos, quienes representan a la entidad en competencias nacionales e internacionales. Además, exhortó a las secretarías de Educación, Bienestar y Deporte y Juventud a convocar a las ligas deportivas y afirmó que el talento de Puebla está al nivel de cualquier artista o deportista del mundo.

Armenta Mier señaló que este esfuerzo tiene un solo propósito: garantizar bienestar y paz para las familias poblanas. Precisó que la seguridad también se construye con inversión en la obra humana, mediante acciones que fortalezcan el arte, la cultura, la educación y el deporte para las nuevas generaciones. “No son cifras frías, reflejan un avance muy importante en los indicadores, que buscan la protección de ustedes, poblanas, poblanos, de sus hijos, de sus familiares; es el resultado del trabajo de todos, de un gobierno que trabaja en los tres órdenes de gobierno coordinado y con la sociedad organizada en comunidad”, indicó.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que este 2026 se desarrollan 74 proyectos con recursos por 22 millones 135 mil 362 pesos en 36 municipios, para un acumulado de 484 proyectos realizados en coordinación con la Secretaría de Deporte y Juventud y las y los delegados de las 31 microrregiones. En Puebla capital, se respaldan 23 proyectos por 7 millones 679 mil 427 pesos, lo que suma 166 acciones con una inversión total de 34 millones 515 mil 579 pesos.

En enlace remoto, la delegada de la microrregión de Zacapoaxtla, Irma Ramos, informó que en la comunidad de Reyes de Vallarta, junta auxiliar de Tuzamapan de Galeana, se dignificó el campo deportivo con una inversión de 332 mil pesos, el apoyo de 250 faenas y beneficio para 600 familias. Los trabajos incluyeron el retiro de láminas deterioradas, mantenimiento de la estructura metálica, aplicación de anticorrosivo y pintura, colocación de láminas nuevas, pintura para la cancha, rehabilitación de la instalación eléctrica e instalación de canaletas. Además, destacó 15 acciones para mejorar espacios deportivos con una inversión de 2 millones 980 mil pesos.

La delegada de la microrregión de Tecamachalco, Estebi Fernández Lozada, dio a conocer la rehabilitación de la cancha de básquetbol en la comunidad La Purísima de Hidalgo con una inversión de 210 mil 223 pesos, así como la mejora de la unidad deportiva de fútbol con más de 564 mil pesos para la construcción de pasto sintético en beneficio de 7 mil personas. En la microrregión de Zacatlán, la delegada Oliva Lecona Santos destacó el mejoramiento de la unidad deportiva de la comunidad de Cuautilulco con una inversión de 432 mil pesos.

Por su parte, la delegada Dana Itzel Guzmán Montes informó que en la microrregión 09, correspondiente a Puebla capital, se dignificó la cancha de fútbol Cristo Rey, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, con una inversión de 4 millones 578 mil pesos, en beneficio de más de 500 jóvenes.

Finalmente, la delegada de la microrregión 11, Karla Leticia Tlazalo Vázquez, resaltó la dignificación de la cancha de fútbol 6 ubicada en la Unidad Habitacional Amalucan y recordó que el año pasado se rehabilitaron 23 canchas, con una inversión superior a 3.5 millones de pesos, como parte del compromiso del Gobierno del Estado con el deporte, la participación comunitaria y el bienestar de las familias poblanas.

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