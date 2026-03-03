Distribuyen enseres a 34 familias afectadas por “Jerry” en Pahuatlán

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) distribuyó los enseres domésticos que el Gobierno de México otorgó a quienes perdieron su patrimonio en el municipio de Pahuatlán, Puebla, a causa de la contingencia meteorológica de octubre pasado, provocada por la tormenta tropical “Jerry”. En esta tarea colaboró personal de la microrregión 01 del organismo.

En coordinación con efectivos del 70.º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las y los integrantes de esta delegación hicieron entrega de paquetes enviados por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, a fin de cubrir necesidades de las y los habitantes.

Cada uno estuvo compuesto por un refrigerador, una estufa, una licuadora, un juego de sartenes, un ventilador y un colchón, entre otros artículos que les permitirán a los beneficiarios recuperar gradualmente su calidad de vida.

Los apoyos otorgados por la federación llegaron a 34 familias pahuatlenses, es decir, un universo de aproximadamente 300 personas que habían sido atendidas con calidad y calidez, pero que aún estaban a la espera de recibir estos bienes.

