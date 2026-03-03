Muere trabajador tras caer de escalera en plaza de Cuautlancingo

Un trabajador de la plaza comercial Cruz del Sur perdió la vida tras caer de una escalera de más de seis metros de altura, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla.

El accidente ocurrió la tarde del martes, cuando el empleado realizaba labores de mantenimiento en una luminaria del estacionamiento central. De acuerdo con los primeros reportes, una ráfaga de viento desestabilizó la escalera, lo que provocó su caída.

El trabajador se precipitó al piso sin que nadie pudiera auxiliarlo; presuntamente no contaba con arnés de seguridad y no había personal cercano que sostuviera la escalera mientras efectuaba las maniobras.

A consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo acordonaron el área, en tanto que personal de Protección Civil y de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Editor: César A. García

