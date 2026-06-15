Sheinbaum realiza gira por Colima, Aguascalientes y SLP

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo del 12 al 14 de junio por Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí, donde supervisó, inauguró y entregó obras y programas sociales.

En Colima, en el municipio de Villa de Álvarez, entregó tarjetas de la beca “Rita Cetina” para apoyo de útiles y uniformes escolares a estudiantes de educación primaria del estado.

En Manzanillo, colocó la primera piedra del Hospital de Especialidades del IMSS, que beneficiará a 65 mil personas, además de inaugurar una central de generación eléctrica.

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También en Colima, en el municipio de Armería, la mandataria federal supervisó la presa derivadora destinada a mejorar los sistemas de riego para productores agrícolas de la región.

En Aguascalientes, entregó la beca “Rita Cetina”, visitó la nueva Unidad de Hemodiálisis y supervisó la reconstrucción del Hospital General de Traumatología y Especialidades del IMSS.

En San Luis Potosí, convivió con equipos campeones del “Mundial Social”, quienes obtuvieron boletos para asistir a partidos del torneo internacional de selecciones en México.

Editor: César A. García

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