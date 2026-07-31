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Suman 31 detenciones vinculadas al homicidio de Carlos Manzo

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Redaccion Oronoticias
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Omar García Harfuch vincula a “R1” con narcotráfico, extorsión y armas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán fue fundamental para la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, líder de “Los R’s”, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”; con estas capturas suman ya 31 personas detenidas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.

Es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad. El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, y el Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz, la seguridad y la cero impunidad”.

“Este trabajo es muy relevante y las detenciones que se han llevado a cabo tienen sustento científico y documental que han llevado a esta detención que se hizo el día de ayer. Continúa el proceso, evidentemente, porque apenas viene la detención y ahora viene el proceso judicial que tiene que llevarse a cabo tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal, y cualquier tema se va a seguir informando”, puntualizó.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, ha sido vinculados con delitos como suministro de armas y municiones, tráfico de droga, extorsiones y cobro de piso, además de que participó en el asesinato de Valeria Márquez en Jalisco.

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