CAPCEE supervisa avances de sede USEP en Izúcar de Matamoros

Bajo la directriz del gobernador Alejandro Armenta Mier, el director general del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Alejandro Loranca Espinosa, realizó una supervisión de avance en la sede regional de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) de el municipio de Izúcar de Matamoros, la cual abrirá sus puertas para la comunidad estudiantil en las próximas semanas.

Durante el recorrido, fueron revisadas las instalaciones del edificio de la primera etapa, además del equipamiento para sus prácticas clínicas en los distintos laboratorios, que les ayudarán a las y los alumnos que estudian la Licenciatura en Médico Cirujano y Enfermería a tener una mejor formación y desarrollo académico.

Asimismo, Alejandro Loranca supervisó los trabajos de la segunda etapa de la sede regional, los cuales tendrán más espacios de aulas y más laboratorios, además de espacios para el profesorado, y cuyas acciones estarán listas en los próximos meses.

De este modo, CAPCEE avanza en el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la presidenta Claudia Sheinbaum de aumentar la cobertura educativa, a través de infraestructura segura, moderna y digna para las y los jóvenes de Puebla.

Al igual que la sede Izúcar de Matamoros, CAPCEE afina los últimos detalles de las sedes regionales de Tepexi de Rodríguez, Yaonáhuac y Zoquitlán, para que inicien sus operaciones en las siguientes semanas.

Con estas acciones el Gobierno del Estado acerca la educación a todas las microrregiones, en línea con la política de apoyo a la juventud del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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