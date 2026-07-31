SSP Puebla revisará seguridad bancaria tras tres asaltos en un día

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) revisará los protocolos de seguridad en las sucursales bancarias tras los tres asaltos a cuentahabientes registrados en un solo día en diferentes puntos de la capital de Puebla y su zona conurbada.

En entrevista, el vicealmirante Francisco Sánchez González manifestó que en muchos de los casos la información de los clientes es filtrada desde el interior de las instituciones financieras.

Por ello, informó que solicitarán la presencia del director de Seguridad y Protección Bancaria (Seproban), empresa responsable de la seguridad en instituciones bancarias, para reforzar los mecanismos de prevención y la coordinación con las Policías Municipales.

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Además, dijo que este viernes se reunió con los secretarios de Seguridad Pública de Puebla capital, San Andrés Cholula y otros municipios conurbados para coordinar un operativo especial durante el fin de semana, debido a que aumenta la actividad bancaria.

Lo anterior, para prevenir robos a las afueras de las sucursales, ya que los delincuentes suelen seguir a las víctimas después de retirar efectivo.

Refirió que el pasado 30 de julio se registraron tres asaltos casi de manera simultánea, que dejaron un saldo de tres personas lesionadas, pero ninguna de gravedad, por lo que se analiza si están relacionados los casos.

Editor: César A. García

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