Detienen a “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Ramón Ángel “N” fue detenido tras meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (DEFENSA).

La captura se concretó con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y coordinación con autoridades de Michoacán durante el operativo.

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“R1” es identificado como líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia y Jalisco.

La organización criminal está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, delitos que afectan directamente a productores, empresarios y familias de la región.

Con esta última detención suman 31 personas aprehendidas por el homicidio del presidente municipal, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

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