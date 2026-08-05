Omar Muñoz inicia modernización de Unidad Deportiva Uranga

Con el compromiso de ampliar y dignificar la infraestructura deportiva del municipio, el presidente municipal Omar Muñoz dio el banderazo de inicio de la primera etapa de la Modernización de la Unidad Deportiva Uranga, obra que representa una inversión superior a los 7.6 millones de pesos y beneficiará de manera directa a más de 36 mil habitantes.

La primera etapa contempla la construcción de dos canchas de fútbol 5, una trotapista, la rehabilitación de dos canchas de usos múltiples, sanitarios, una caseta de vigilancia, estacionamiento e iluminación solar.

Con esta intervención, la Unidad Deportiva Uranga contará con instalaciones modernas, seguras y funcionales para la práctica del deporte, la recreación y la convivencia familiar.

Durante su mensaje, el edil destacó que este proyecto forma parte de la estrategia de su administración para rescatar parques, unidades deportivas y espacios públicos que durante años permanecieron en el abandono, con el propósito de devolverlos a las familias como lugares de encuentro, desarrollo y sana convivencia.

Omar Muñoz recordó que este espacio recibió durante varios años únicamente intervenciones parciales; sin embargo, afirmó que hoy comienza una transformación integral que responde a una de las principales demandas de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que su gobierno ha logrado hacer más con los mismos recursos gracias a un manejo responsable, transparente y eficiente de las finanzas públicas.

“Estamos haciendo más con el mismo recurso porque administramos con responsabilidad. Nuestro compromiso es entregar obras que mejoren la calidad de vida de las familias y construyan un mejor futuro para las nuevas generaciones”, expresó.

El presidente municipal afirmó que la recuperación de espacios deportivos forma parte de una política pública orientada a promover la cohesión social, ofrecer alternativas de desarrollo para niñas, niños y jóvenes, así como generar entornos que favorezcan la actividad física, la convivencia y el bienestar de las familias.

Asimismo, reiteró que el programa de obra pública de su administración continuará llegando a las juntas auxiliares, inspectorías y la cabecera municipal, con proyectos que atiendan las principales necesidades de la población y contribuyan al desarrollo ordenado de Cuautlancingo.

Finalmente, Omar Muñoz agradeció la confianza de las y los ciudadanos y reiteró que el Gobierno Municipal seguirá impulsando obras que transformen la infraestructura pública, eleven la calidad de vida de la población y consoliden un municipio con mayores oportunidades para todas y todos.

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