Congreso analiza nombrar Concejo Municipal en Acatlán por crisis política

El Congreso de Puebla analiza la posibilidad de desaparecer el Cabildo de Acatlán de Osorio para dar paso a la instalación de un Concejo Municipal, ante la crisis de ingobernabilidad que atraviesa la administración de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.

El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, confirmó que la alternativa se analiza en el Poder Legislativo para restablecer la estabilidad social en el municipio.

En conferencia de prensa, precisó que las negociaciones y mesas de trabajo avanzan en coordinación con la Secretaría de Gobernación estatal, encabezada por Samuel Aguilar Pala.

En caso de concretarse la conformación del Concejo Municipal, sus integrantes serán personas ajenas al entorno local para no contaminar el proceso político ni agravar el conflicto.

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La medida busca garantizar la gobernabilidad de Acatlán de Osorio y salvaguardar la tranquilidad de la población.

Resaltó que la decisión final dependerá de los acuerdos entre las comisiones correspondientes y las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

“Estamos valorando muy seriamente y lo hemos considerado pero muy seriamente nombrar a un Concejo en este municipio, pero ahorita está en una valoración. Y en caso de que se llegara a este tema de que se nombre a un Concejo Municipal, los integrantes de este Consejo serán ajenos al entorno municipal”, comentó.

La crisis política en Acatlán de Osorio inició el pasado 8 de junio, cuando las y los regidores del Cabildo avalaron iniciar el proceso de destitución de la presidenta municipal.

En los últimos dos meses, el conflicto escaló con la remoción del secretario general y del secretario de Seguridad Pública, este último, esposo de la alcaldesa.

Desde hace 50 días, un grupo de manifestantes mantiene un plantón afuera del Palacio Municipal para exigir la salida de Guadalupe Bárcenas.

Editor: Renato León

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