Ariadna Ayala presenta catrina “El Jimador” en Valle de Catrinas

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, presenta la Catrina “El Jimador”, una de las obras más emblemáticas del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, rodeada por majestuosos campos de cempasúchil y flores de terciopelo en la colonia Ricardo Flores Magón.

Esta pieza, creada por Lucero Hernández Guzmán, docente y artista plástica en formación, rinde homenaje a los hombres que, con esfuerzo y pasión, trabajan la tierra y cultiva el agave, elemento esencial en la elaboración del mezcal y el tequila.

Con el mensaje “Bendita que es la Tierra”, Ariadna Ayala destaca el valor de la agricultura como fuente de riqueza natural y sustento diario, invitando a las familias a disfrutar este escenario lleno de color, tradición y productos locales.

