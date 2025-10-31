Ariadna Ayala inicia rehabilitación en la Carretera a Tianguismanalco

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Carretera a Tianguismanalco, entre la 3 Poniente y la avenida El León, en la localidad Prados El León.

La obra beneficiará directamente a 3 mil 721 habitantes y contempla la construcción de 1,004.87 m² de pavimento asfáltico, 177.75 m² de banquetas, 17.87 m² de concreto estampado y la instalación de cinco luminarias solares, con un periodo de ejecución de 60 días.

Ariadna Ayala destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Atlixco por mejorar la infraestructura vial, garantizar la seguridad y movilidad de las familias y conectar mejor con comunidades como Metepec y Coyula.

“El derecho a la obra pública es para todas y todos; los impuestos de los atlixquenses se traducen en resultados. Por eso seguimos trabajando y no les voy a fallar”, afirmó la presidenta Ariadna Ayala.

Con esta intervención, el gobierno de Ariadna Ayala reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar de Atlixco.

