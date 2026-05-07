Balacera y persecución terminan con dos detenidos en Moyotzingo

Una persecución armada entre policías y presuntos delincuentes provocó movilización de corporaciones de seguridad en Santa María Moyotzingo, junta auxiliar de San Martín Texmelucan, donde dos hombres fueron detenidos tras disparar contra oficiales durante una persecución.

Los hechos ocurrieron después de que autoridades municipales recibieran el reporte de un robo cometido por dos sujetos que escapaban a bordo de una motocicleta; mismos que habían despojado a un civil de 50 mil pesos en efectivo. Policías y elementos de Marina desplegaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar a los sospechosos en calles de la comunidad.

Al marcarles el alto, los individuos ignoraron las indicaciones y aceleraron para escapar, lo que derivó en una persecución por varias vialidades de Moyotzingo. Durante la huida, uno de los hombres sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los uniformados.

Los agentes repelieron la agresión y, en medio del enfrentamiento, uno de los sospechosos identificado como Iván “N”, de 21 años, resultó lesionado por impacto de bala, por lo que, perdieron el control de la motocicleta y cayeron sobre el pavimento.

A pesar de intentar escapar a pie, ambos fueron alcanzados y asegurados por los elementos policiacos, momento en que se identificó al otro individuo como Jorge Uriel “N”, de 29 años, quien presuntamente cuenta con antecedentes penales.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron dos motocicletas sin placas, un arma de fuego y casquillos percutidos que quedaron integrados a la carpeta de investigación correspondiente; indicios que fueron asegurados junto con los ahora detenidos.

El lesionado fue llevado a un hospital bajo custodia policial y posteriormente dado de alta. Por su parte las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones de ley y se conoció que el robo habría ocurrido luego de que la víctima fuera citada para la compraventa de un vehículo en Texmelucan a través de redes sociales.

Te recomendamos: