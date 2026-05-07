Por amenazas, cancelan celebraciones en escuelas del Infonavit La Rosa

Un operativo de seguridad fue desplegado en la zona de Infonavit La Rosa, en la ciudad de Puebla, después de que autoridades educativas y corporaciones policiales detectaran una cartulina con amenazas presuntamente firmadas por un grupo delictivo, situación que generó alarma entre padres de familia y personal docente de al menos tres instituciones educativas.

La presencia policial se concentró principalmente en la Escuela Primaria Adela Márquez Martínez y en la Secundaria Doctor José María Luis Mora, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio mantienen recorridos permanentes, vigilancia en accesos y monitoreo durante la entrada y salida de estudiantes.

De manera extraoficial también se reportó reforzamiento de seguridad en un tercer plantel cercano de la misma zona habitacional.

#Seguridad 🚨 Autoridades escolares y padres de familia, dieron por suspendidas las celebraciones previstas por el Día de las Madres en la escuela “Adela Márquez de Martínez”, del INFONAVIT La Rosa, debido a un cartel que amenazaba con actos de violencia por parte de un grupo… pic.twitter.com/TO2e3sI18u — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 7, 2026

Debido a la situación, actividades programadas con motivo del Día de las Madres fueron suspendidas en algunos planteles como medida preventiva, mientras directivos escolares aplicaron protocolos de seguridad para permitir el ingreso controlado de alumnos y docentes.

Las autoridades municipales señalaron que existe coordinación con personal educativo y corporaciones estatales para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y evitar situaciones de riesgo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el origen del mensaje localizado en las inmediaciones de los planteles.

Padres de familia expresaron preocupación ante lo ocurrido, aunque las clases continuaron bajo vigilancia policial. Las investigaciones permanecen en curso para determinar la autenticidad de las amenazas y el posible móvil detrás de la colocación de la cartulina.

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