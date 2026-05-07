30.7 C
Puebla City
jueves, mayo 7, 2026
Inicio Portada

Por amenazas, cancelan celebraciones en escuelas del Infonavit La Rosa

Por:
Jesus Zavala
-
15
Alerta generó alarma entre tutores y trabajadores de al menos tres escuelas. / Foto. Es Imagen

Un operativo de seguridad fue desplegado en la zona de Infonavit La Rosa, en la ciudad de Puebla, después de que autoridades educativas y corporaciones policiales detectaran una cartulina con amenazas presuntamente firmadas por un grupo delictivo, situación que generó alarma entre padres de familia y personal docente de al menos tres instituciones educativas.

La presencia policial se concentró principalmente en la Escuela Primaria Adela Márquez Martínez y en la Secundaria Doctor José María Luis Mora, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio mantienen recorridos permanentes, vigilancia en accesos y monitoreo durante la entrada y salida de estudiantes.

De manera extraoficial también se reportó reforzamiento de seguridad en un tercer plantel cercano de la misma zona habitacional.

Debido a la situación, actividades programadas con motivo del Día de las Madres fueron suspendidas en algunos planteles como medida preventiva, mientras directivos escolares aplicaron protocolos de seguridad para permitir el ingreso controlado de alumnos y docentes.

Las autoridades municipales señalaron que existe coordinación con personal educativo y corporaciones estatales para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y evitar situaciones de riesgo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el origen del mensaje localizado en las inmediaciones de los planteles.

Padres de familia expresaron preocupación ante lo ocurrido, aunque las clases continuaron bajo vigilancia policial. Las investigaciones permanecen en curso para determinar la autenticidad de las amenazas y el posible móvil detrás de la colocación de la cartulina.

Te recomendamos:

Familia Michoacana, detrás del atentado en el Mercado Morelos: SSP

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

¿Cuándo inician las vacaciones de verano? Estas son las fechas de la SEP

Redaccion Oronoticias -

Lilia Cedillo aún no define si buscará reelección en BUAP

Alejandra Olivera -