Federico Valverde sufre traumatismo craneoencefálico tras pelea con Tchouaméni

Durante el entrenamiento de este jueves 7 de mayo, la tensión entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde estalló, provocando una onda expansiva en el club y agravando los ya evidentes problemas internos del vestuario. El incidente terminó con el uruguayo en el hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico, según confirmó el club.

“Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, informó el conjunto merengue en un comunicado.

El conflicto no fue espontáneo, en la sesión anterior de preparación física, ambos jugadores ya se habían encarado, aunque sus compañeros lograron separarlos a tiempo. Sin embargo, esta ocasión, la situación escaló cuando Valverde le negó el saludo al francés.

Desde el vestuario hasta el campo de entrenamiento, el “Pajarito” acusó a Tchouaméni de haber filtrado la confrontación del día previo a la prensa, algo que el pivote negó rotundamente desde el principio.

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“Golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente“, aseguró Valverde en una publicación de Instagram.

🚨 Real Madrid president Pérez working on taking action after another fight between Tchouaméni and Valverde.



Valverde ended up at the hospital, as @marca reported — the club prepare disciplinary measures for both players.



🎥➕ More on José Mourinho too: https://t.co/cXrV8IVz9C pic.twitter.com/QpMdwvyXE0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

La otra versión

A pesar de que el galo aclaró ser una figura alejada de los medios, la tensión no disminuyó. Durante los ejercicios, ambos protagonizaron cruces constantes con entradas excesivamente duras para tratarse de compañeros de equipo.

Al finalizar la sesión, las acusaciones se reanudaron en el vestuario, aunque el exjugador del Mónaco intentó apaciguar los ánimos y otros integrantes del plantel intervinieron para mediar, la disputa verbal no cesó.

Finalmente, la paciencia de Tchouaméni se agotó y descargó su frustración propinando un fuerte golpe a su compañero que impactó de lleno en su cabeza. Tras el impacto, Valverde cayó al suelo, provocándose una laceración.

El “8” merengue quedó visiblemente mareado producto de la contusión, lo que obligó a su traslado en silla de ruedas hacia la enfermería, donde tuvo que ser suturado antes de ser derivado al hospital.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Madrid alista sanciones

El Real Madrid comunicó que, tras los hechos en el entrenamiento, ha decidido “abrir expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, compartirá las resoluciones cuando hayan concluido los procedimientos internos correspondientes.

Este altercado parece ser el punto crítico de una temporada desastrosa que podría empeorar si el equipo no logra ganar el Clásico. Un empate sería suficiente para que el Barcelona se corone campeón matemático, celebrando el título en su casa frente a su máximo rival.

Este cierre de año se suma a una lista de incidentes que incluye altercados físicos previos entre Rüdiger y Carreras, una relación fracturada entre la plantilla y el cuerpo técnico, y una crisis dentro y fuera del campo con su mayor estrella, el despido de Xabi Alonso a mitad de temporada, un insólito error médico en la rodilla de Mbappé y la posibilidad de ligar un segundo año consecutivo sin trofeos.

Editor: José Francisco Escobar

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