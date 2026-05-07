PSG y Arsenal disputarán una inédita final de Champions League

Paris Saint-Germain y Arsenal disputarán la final de la UEFA Champions League 2025-2026, tras avanzar en semifinales y asegurar una definición inédita entre clubes de Francia e Inglaterra.

El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, eliminó al Bayern Munich luego de empatar 1-1 en Alemania y aprovechar la ventaja obtenida con el 5-4 conseguido previamente en territorio francés.

PSG alcanzó así su tercera final de Champions League y buscará defender el título conquistado en 2025, cuando goleó 5-0 al Inter Milan para conseguir por primera vez el máximo torneo europeo de clubes.

Por su parte, Arsenal, bajo la dirección de Mikel Arteta, eliminó al Atlético de Madrid tras ganar 1-0 en Londres, luego del empate 1-1 obtenido en condición de visitante durante la semifinal.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

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El conjunto inglés regresó a una final de Champions League después de 20 años, luego de la derrota sufrida ante FC Barcelona en 2006, en la única definición europea que disputó anteriormente.

La final se jugará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría, y representará el primer enfrentamiento entre un club francés y uno inglés en la historia de la Champions League.

Arsenal buscará convertirse en el club número 25 en conquistar la “Orejona” y en el séptimo equipo inglés en ganar el torneo, mientras que PSG intentará obtener el bicampeonato europeo.

El último club que logró conquistar la Champions League en temporadas consecutivas fue el Real Madrid, que se coronó en 2017 y 2018 tras superar a Juventus y Liverpool, respectivamente.

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