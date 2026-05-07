Miles de fans se reúnen para recibir a BTS en Palacio Nacional

El Palacio Nacional reunió a miles de seguidores de BTS, quienes acudieron para recibir al grupo surcoreano junto a la presidenta Claudia Sheinbaum antes de sus conciertos en la capital de México.

Los integrantes de la agrupación salieron a uno de los balcones, donde agradecieron el recibimiento del público y expresaron su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores en territorio mexicano.

Uno de los integrantes agradeció el cariño de los asistentes y afirmó que no podían esperar para iniciar los conciertos, mientras miles de fanáticos reaccionaban entre gritos, aplausos y muestras de emoción.

Otro miembro reconoció que no domina el español, aunque aseguró que extrañaban mucho a México y calificó como increíble la oportunidad de regresar al país para reencontrarse con sus seguidores.

Ante la alta demanda de boletos para las presentaciones de este jueves, sábado y domingo, Claudia Sheinbaum pidió públicamente a BTS regresar el próximo año para ofrecer nuevos conciertos en México.

“La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, destaca Sheinbaum

Posteriormente, la mandataria sostuvo una reunión privada con el grupo y compartió una fotografía en redes sociales, donde destacó que BTS es una de las agrupaciones más queridas por jóvenes mexicanos.

En la publicación compartida en su cuenta de X, Claudia Sheinbaum afirmó que la música y los valores fortalecen la relación entre México y Corea del Sur, en medio de la visita del grupo surcoreano a la capital.

Desde temprana hora, miles de seguidores permanecieron bajo temperaturas superiores a los 30 grados en el Zócalo, mientras autoridades implementaron medidas de apoyo para refrescar a los asistentes.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

Te puede interesar: BTS visitará a Sheinbaum en Palacio Nacional; saludarían a fans

Te recomendamos: