Texmelucan prepara panteones para visitas por el Día de las Madres

Con el objetivo de garantizar una visita segura y ordenada de los asistentes que visitan las tumbas de sus seres queridos, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa que se han realizado trabajos de limpieza y mantenimiento en los panteones municipales para recibir en las mejores condiciones a los visitantes con motivo del 10 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Sergio Castro Vargas, se prevé la visita de cientos de personas a los camposantos durante este fin de semana, por lo cual los cementerios permanecerán abiertos los días sábado 9 y domingo 10 de mayo en un horario especial de 8:00 a 18:00 horas.

Como parte de las acciones preventivas, se llevaron a cabo labores de limpieza, poda y recolección de basura en los panteones municipales, con el objetivo de mejorar la imagen de estos espacios y garantizar condiciones adecuadas para los visitantes. Asimismo, se contará con el abastecimiento de agua para riego de flores y limpieza de tumbas.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación, a través del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, recomienda a los visitantes de los camposantos tomar medidas preventivas con motivo de las altas temperaturas, como mantenerse hidratados y usar protección solar.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a mantener el orden, cuidar el agua y conservar limpios los panteones durante la festividad, utilizando los depósitos de basura destinados para ello.

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