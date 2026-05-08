Texmelucan se suma a la Colecta Nacional 2026 de Cruz Roja

Bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, se llevó a cabo el arranque de la Colecta Nacional 2026 de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Martín Texmelucan, con la participación del Gobierno Municipal, en donde se busca recaudar fondos para servicios de emergencia, atención médica y ayuda humanitaria.

Durante el evento, el alcalde Juan Manuel Alonso dio su donativo y reconoció la labor humanitaria que realiza la Cruz Roja Mexicana en beneficio de las y los texmeluquenses; asimismo, exhortó a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa y fortalecer las medidas preventivas y de seguridad en el uso de motocicletas, debido a que los accidentes en este medio de transporte son los principales servicios que atienden los cuerpos de emergencia del municipio.

Por su parte, la delegada estatal de Cruz Roja Mexicana en Puebla, Paula Suakko, agradeció el respaldo de las autoridades municipales y de la sociedad texmeluquense, resaltando que cada aportación permite continuar ofreciendo servicios de auxilio, capacitación y atención prehospitalaria como se ha hecho desde hace 87 años.

En el evento estuvieron presentes la Coordinadora Estatal de Damas Voluntarias en Puebla y de la Delegación Texmelucan, María de Lourdes Sosa y Verónica Quiroz, respectivamente; el Presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Texmelucan, José Antonio Juárez Serrano; la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; el Presidente de CANACO SERVyTUR, Sabás López Rico; además de funcionarios municipales que se unieron a la colecta realizando donativos en apoyo a esta institución.

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