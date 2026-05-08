DIF Cuautlancingo entrega juguetes en ocho CAIC

La presidenta del Sistema Municipal DIF Cuautlancingo, Tere Alfaro, en compañía del delegado de la microrregión 09, Rigoberto Ortiz Osorio, realizó la entrega de juguetes en los CAIC Getzemani, Alberto de la Fuente, Sanctorum, Ocotes, Tulcingo, VIVAH, San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo y Villa Olímpica, como parte de las acciones para celebrar y reconocer a la niñez del municipio.

Asimismo, la presidenta agradeció el trabajo coordinado con la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, por sumarse a esta entrega de juguetes en beneficio de las niñas y niños de Cuautlancingo.

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