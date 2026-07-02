Inician rehabilitación de drenaje sanitario en El Moral, Texmelucan

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura básica y mejorar las condiciones de vida de las familias texmeluquenses, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Berrocalco, en la Junta Auxiliar de El Moral.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, tiene una inversión superior a los 2 millones de pesos, beneficiando a cientos de familias texmeluquenses.

El presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez destacó que la infraestructura sanitaria representa una inversión en la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, señaló que su administración ha dado atención al mejoramiento de los accesos a la comunidad de El Moral.

De igual manera, reiteró que el Gobierno Municipal dará continuidad al trabajo coordinado con las juntas auxiliares, impulsando obras y proyectos prioritarios que generen beneficios duraderos para los texmeluquenses.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, explicó que la obra contempla la rehabilitación de 687.83 metros lineales de drenaje sanitario, así como la construcción de 12 pozos de visita tipo común, acciones que permitirán modernizar la red sanitaria de la comunidad.

En su intervención, el presidente de la Junta Auxiliar de El Moral, Carlos Romero Juárez, agradeció el respaldo del alcalde Juan Manuel Alonso por atender una de las principales demandas de la comunidad.

Este evento contó con la presencia de la síndica municipal, regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales.

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