Entregan apoyos y maquinaria para el campo en Zacapoaxtla

Recursos para obra comunitaria, apoyos por afectaciones climáticas, maquinaria agrícola, drones, implementos, fertilizantes, incentivos para cafeticultores y registros de marca fueron entregados por el gobernador Alejandro Armenta Mier a productoras, productores y comunidades de la microrregión de Zacapoaxtla, como parte de una estrategia integral para fortalecer el campo, impulsar el desarrollo regional y mejorar el bienestar de las familias poblanas.

Ante más de 3 mil asistentes, el mandatario reafirmó que su administración es un gobierno de territorio, no de escritorio, y sostuvo que “el dinero del pueblo es para el pueblo”, en congruencia con la política de transformación que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Armenta Mier destacó que el Programa de Obra Comunitaria continúa consolidándose como un modelo de participación ciudadana y administración transparente de los recursos públicos, al privilegiar que sean las mujeres quienes encabecen los comités y administren los recursos destinados a proyectos definidos en asamblea.

En esta jornada fueron entregados 36 proyectos con una inversión superior a 7 millones de pesos para obras de agua, drenaje, caminos, andadores, auditorios, muros de contención, espacios públicos y mejoramiento comunitario en municipios como Zacapoaxtla, Jonotla, Nauzontla, Hueytlalpan, Caxhuacan, Ixtepec y Talpa. Asimismo, Alejandro Armenta Mier anunció que este año el programa ejercerá mil 500 millones de pesos y que en 2027 alcanzará los 2 mil millones para ampliar su cobertura en los 217 municipios del estado.

En materia agropecuaria, en la microrregión de Zacapoaxtla se entregaron cuatro tractores, un dron agrícola y 34 implementos, con lo que el acumulado 2025-2026 asciende a ocho tractores, dos drones y 54 implementos, mientras que en Cuautempan y Tlatlauquitepec el total alcanza 115 equipos entre tractores, drones e implementos.

Además, recordó que al inicio de la administración no existía maquinaria estatal para estas tareas y actualmente Puebla cuenta con mil 800 equipos que permitirán ampliar de 50 mil a 200 mil hectáreas sembradas durante este año, en beneficio de alrededor de 150 mil familias productoras. También resaltó que, gracias al respaldo del Gobierno de México, la entidad producirá el Café del Bienestar y fortalecerá cadenas productivas como café, limón, vainilla, berries, miel, aguacate y canela.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que durante la jornada también fueron entregados incentivos para el control de la roya del café, paquetes de fertilizantes de alta calidad para más de 2 mil productoras y productores, así como 22 registros de marca y etiquetas para fortalecer la comercialización directa de productos poblanos.

Precisó que el segundo lote del Café Soluble Puebla Cinco de Mayo será elaborado con cafés de especialidad superiores a 80 puntos y que el Gobierno del Estado garantiza un precio de 120 pesos por kilogramo de café pergamino, prácticamente el doble del valor que tradicionalmente recibían los productores.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, destacó que el Programa de Obra Comunitaria acerca los recursos directamente a las comunidades, mientras que el presidente municipal, Margarito Rojas, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado mediante maquinaria, fertilizantes, drones y obras que fortalecen el desarrollo de Zacapoaxtla y de toda la región.

Durante el evento, la productora de café Diana Laura Domingo, originaria de Olintla, agradeció los apoyos destinados al campo y afirmó que representan una oportunidad para fortalecer la economía familiar y preservar la identidad de las comunidades. En el mismo sentido, los testimonios de Amara Pérez Ramírez, beneficiaria del proyecto comunitario “Rutas de Identidad” para la creación de vitromurales en Zacapoaxtla, así como de los productores Martín Garrido Zúñiga y Bernice Victoria García Ponce, coincidieron en que los programas impulsados por el Gobierno del Estado permiten mejorar la comercialización del café, incrementar el ingreso de las familias y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para la Sierra Norte de Puebla.

Te recomendamos: