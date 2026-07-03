Ataque armado deja dos hombres muertos en calles de Quecholac

Un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en el barrio San José, en el municipio de Quecholac, dejó como saldo dos hombres asesinados, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los primeros reportes indican que vecinos alertaron al número de emergencias tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de la 11 Sur y la avenida 3 Poniente. Al salir de sus domicilios, observaron a un hombre tendido sobre la vía pública, mientras que los presuntos responsables escapaban a bordo de un vehículo de color blanco.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal localizaron un automóvil Nissan March blanco, dentro del cual se encontraba un hombre con diversas heridas provocadas por impactos de bala y sin signos vitales. Metros adelante, en la esquina de la 9 Sur con la 3 Poniente, fue localizado un segundo hombre también sin vida a consecuencia de las lesiones por arma de fuego.

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De manera extraoficial se informó que una de las víctimas fue identificada como Antonio A., mientras que la identidad del segundo fallecido no había sido confirmada oficialmente al cierre de esta edición.

Peritos y agentes investigadores de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables, quienes lograron escapar.

Editor: César A. García

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