SEDIF entrega apoyos alimentarios en Hueyotlipan

Como parte de una política de puertas abiertas y atención con sentido humano, el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Carlos Ochoa Rodríguez, encabezó la entrega de canastas alimentarias del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, donde dialogó de manera directa con las y los beneficiarios para escuchar sus necesidades, conocer sus experiencias y fortalecer la calidad de los servicios que brinda el organismo.

Durante la jornada, el titular atendió personalmente a personas adultas mayores y pacientes oncológicos, principales beneficiarios de este programa, quienes compartieron y reconocieron el respaldo que representa este apoyo para su alimentación y economía. Estas acciones reflejan el compromiso de la presidenta honoraria del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, y del gobernador Alejandro Armenta Mier de fortalecer el trato humano hacia las familias poblanas.

La beneficiaria Luisa Tirado destacó que este apoyo le brinda tranquilidad, ya que le ha permitido mejorar su estilo de vida y adoptar hábitos más saludables, además de motivarla a aprender nuevas formas de preparación de alimentos nutritivos para fortalecer su bienestar.

Esta iniciativa ha llegado a las unidades habitacionales La Margarita, San Bartolo y Manuel Rivera Anaya, así como a las juntas auxiliares de San Baltazar Campeche, San Pablo Xochimehuacán, San Miguel Canoa y San Francisco Totimehuacán, y al Barrio de Analco, con el objetivo de garantizar una mejor alimentación a los sectores prioritarios de la capital.

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