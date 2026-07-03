Periodista asegura que hubo “amenazas” contra jugadores de Ecuador

El periodista argentino Eduardo Feinmann aseguró que cinco jugadores de la selección de Ecuador habrían recibido amenazas de un presunto cártel antes del partido frente a México.

Durante su programa en Radio Mitre, afirmó que los supuestos mensajes contenían información sobre familiares de los futbolistas tanto en Ecuador como en territorio mexicano.

Señaló que las presuntas amenazas fueron atribuidas a integrantes de un cártel mexicano; sin embargo, reconoció que no mostró evidencia que respaldara los señalamientos.

En la transmisión, otro de los periodistas comentó que la información comenzó a circular en Ecuador, aunque precisó que hasta ese momento no existía confirmación oficial.

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Durante el programa también fueron recordados los casos del futbolista colombiano Andrés Escobar y del paraguayo Salvador Cabañas, ambos víctimas de diferentes hechos violentos.

El comunicador concluyó que integrantes del crimen organizado buscarían influir para que México obtuviera el campeonato, afirmación que tampoco fue acompañada por pruebas.

El pasado 30 de junio, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca y avanzó a los octavos de final, resultado que significó la eliminación del conjunto sudamericano.

Tras el encuentro, ningún jugador, integrante del cuerpo técnico o representante de la delegación ecuatoriana denunció supuestas amenazas ni confirmó las declaraciones.

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