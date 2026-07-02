Rusia propone incorporar electrochoques en tratamiento para la depresión

La terapia electroconvulsiva, que induce una crisis convulsiva breve al pasar corriente a través del cerebro, y la electroacupuntura, que aplica impulsos eléctricos sobre puntos biológicamente activos, son dos de los nuevos métodos que el Ministerio de Salud de Rusia planea incorporar al protocolo oficial para el tratamiento de la depresión, según un proyecto de orden ministerial que sustituiría al estándar aprobado en 2022.

Junto a estas técnicas, el documento incluye la estimulación magnética transcraneal (un método no invasivo que actúa sobre la corteza cerebral mediante impulsos magnéticos cortos) y la hipoxia controlada, un método de fisioterapia basado en la inhalación dosificada de aire con bajo contenido de oxígeno.

A través de la aplicación controlada de estímulos eléctricos o magnéticos, la medicina rusa pretende modular la actividad cerebral de pacientes con depresión con casos graves o cuando los fármacos y la psicoterapia no den resultados.

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También se contemplan la plasmaféresis, la ultrafiltración sanguínea y la terapia con láser de baja intensidad. El Ministerio de Salud ruso planea formalizar estos cambios tras el periodo de consulta pública establecido para el proyecto.

La propuesta amplía así el abanico de opciones terapéuticas más allá de los fármacos y la psicoterapia, incorporando procedimientos que en algunos casos han sido objeto de debate en la comunidad médica internacional.

Editor: Edgar Espinoza

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