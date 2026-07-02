NASA comienza a invertir 600 mdd para Base Lunar

La NASA anunció la selección de tres empresas (Astrobotic, Firefly Aerospace e Intuitive Machines) para llevar a cabo cuatro nuevas misiones a la Luna a finales de 2028, con una inversión total cercana a los 600 millones de dólares, como parte del programa Base Lunar.

Las compañías entregarán cargas útiles científicas a la superficie lunar para establecer el primer puesto de avanzada en otro mundo. Lori Glaze, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Vuelos Espaciales Tripulados, resaltó el esfuerzo para establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar.

La NASA avanza en el desarrollo de Base Lunar como una iniciativa a largo plazo para permitir presencia humana sostenida, actividad científica y comercial, y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

Astrobotic recibió 297.9 millones de dólares para dos misiones, mientras que Firefly Aerospace e Intuitive Machines obtuvieron 144.2 y 148.3 millones de dólares respectivamente para una entrega cada una, como parte de la iniciativa de Servicios Comerciales de Carga Útil Lunar (CLPS).

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La NASA también anunció nuevas oportunidades para la industria estadounidense, incluyendo planes para enviar el Vehículo de Exploración Polar PROMISE para caracterizar la superficie y el subsuelo lunar y preparar la futura infraestructura lunar. Auna convocatoria abierta para una constelación de retransmisores de comunicaciones y navegación lunar.

Cada una de las cuatro entregas llevará tres cargas útiles científicas de la NASA: el instrumento SCALPSS (cámaras estéreo para estudiar el impacto de gases de propulsión en la superficie lunar); el conjunto de retrorreflectores láser LRA (para determinar posición orbital y navegación); y el espectrómetro LETS (para medir la radiación espacial y su intensidad en la superficie lunar).

Joel Kearns, administrador asociado adjunto para la exploración de la Dirección de Misiones Científicas, afirmó: “comprenderemos mejor los posibles peligros durante el aterrizaje y crearemos una red global de datos ambientales y marcadores de ubicación en la Luna”.

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