Nissan y Mercado Libre facilitan primer contacto para compra de autos

La compañía Nissan inició una nueva estrategia de comercialización en México al abrir una tienda oficial dentro de Mercado Libre, con el objetivo de facilitar el primer contacto entre los usuarios y sus modelos de vehículos nuevos.

Este nuevo método permite que los interesados consulten información, versiones y disponibilidad sin necesidad de acudir de inmediato a una agencia, lo que simplifica la etapa inicial del proceso de adquisición.

La estrategia busca que los usuarios interesados en un automóvil puedan explorar la plataforma antes de visitar un concesionario, con la posibilidad de conocer a detalle los modelos disponibles y sus características.

Por su parte, Mercado Libre creó una recopilación de todos los modelos disponibles en el país. De esta forma, los compradores pueden seleccionar un March, Versa, Sentra, Kicks, X-Trail, Pathfinder, NP300 o Frontier.

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Mientras que la aplicación se encarga de brindar toda la información necesaria y envía un mensaje directo que pone al usuario en contacto con el distribuidor de su preferencia para continuar con el proceso de compra.

Este cambio responde a los nuevos hábitos de consumo: hoy en día, antes de comprar un auto, los usuarios investigan a fondo en internet buscando los mejores precios y ofertas. Según registros de Mercado Libre, la categoría de automóviles generó más de 20 millones de búsquedas.

Al respecto, el director de marketing de Nissan, Humberto Gómez, señaló que la marca busca adaptarse a la forma en que los consumidores investigan antes de comprar un vehículo. El objetivo principal consiste en ofrecer más opciones para conocer el portafolio de productos, sin importar el lugar o la hora.

Este método no cambia la forma final en la que se adquieren los autos, solo hace que el primer contacto sea más sencillo y accesible, eliminando la necesidad de acudir inmediatamente a una agencia.

Internet: Pexels.com (Aboodi Vesakaran)

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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