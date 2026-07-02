Condenan a prisión al cineasta Carl Rinsch por fraude a Netflix

El director y guionista estadounidense Carl Rinsch fue condenado a 30 meses de prisión por defraudar a Netflix con 11 millones de dólares destinados a la producción de una serie de ciencia ficción que nunca llegó a concluirse. La sentencia fue dictada por un tribunal federal en Nueva York, tras determinar que la cineasta desvió el dinero para fines personales.

Conocido por dirigir la película 47 Ronin, recibió los recursos para finalizar el proyecto titulado White Horse. Sin embargo, las investigaciones revelaron que utilizó gran parte del presupuesto en inversiones de alto riesgo y en la compra de artículos de lujo, en lugar de destinarlos a la producción audiovisual.

De acuerdo con las autoridades, el director realizó gastos millonarios en vehículos, muebles exclusivos, tarjetas de crédito, hoteles y otros bienes personales. Estas acciones derivaron en su declaración de culpabilidad por fraude electrónico, lavado de dinero y delitos financieros relacionados.

Te puede interesar: NASA comienza a invertir 600 mdd para Base Lunar

Aunque la fiscalía solicitó una pena mayor, el juez tomó en consideración los argumentos de la defensa sobre problemas de salud mental que enfrentaba el cineasta durante los hechos. Además de la condena de prisión, debería devolver el dinero defraudado y cumplir con un programa de tratamiento psicológico.

Durante el proceso judicial, algunas personas cercanas al director, entre ellas el actor Keanu Reeves, solicitaron al tribunal una sentencia más benévola. No obstante, el juez concluyó que el fraude fue deliberado y causó un importante perjuicio económico a la plataforma de streaming.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: